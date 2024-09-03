Эксперты называют iPhone 13 самым оптимальным айфоном по соотношению "цена-качество" прямо сейчас.

Уже 9 сентября Apple проведет презентацию, на которой анонсирует iPhone 16 и другие "яблочные" устройства. Журналисты MacRumors предсказали, какие старые продукты в Купертино уберут из продажи сразу после мероприятия.

В списке есть и очень свежие девайсы, например, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Модели выпустили только в прошлом году, но уже в этом Apple откажется от их выпуска. Все просто: в Купертино не хотят, чтобы прошлогодние флагманы мешали продажам новых "прошек".

Также Apple уберет из продажи iPhone 14 Plus и стандартный iPhone 13. Многие эксперты называют модель 2021 года выпуска оптимальным смартфоном бренда по соотношению "цена-качество" прямо сейчас. Apple все еще официально продает iPhone 13 за 599 долларов.