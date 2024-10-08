Новые MacBook Pro попали в руки российских блогеров до официального анонса

Ожидается, что пока не анонсированный ноутбук с процессором M4 поступит в продажу в ноябре.

У Apple на октябрь 2024 года запланирована еще одна презентация, на которой покажут обновленный MacBook Pro с чипсетом M4. Меж тем российские блоггеры уже публикуют ролики с распаковкой новинки.

Журналист Bloomberg Марк Гурман обратил внимание на видео, опубликованное на канале российского блогера Wylcasom. Он отметил, что "утечка" выглядит вполне достоверно и показанный на видео MacBook Pro М4 соответствует ожидаемым характеристикам. В 13-минутном видео блогер настраивает ноутбук и проводит несколько тестов, в том числе в Geekbench.

Затем Гурман упомянул другого российского блогера Romancev768, который вслед за Wylcasom опубликовал видео с предполагаемым MacBook Pro. Но в этот раз в ролике также показана коробка ноутбука с надписью о чипе M4.

Видео дня

Как пишет портал Macrumors, это может стать крупнейшей утечкой информации о продукте Apple с тех пор, как в 2010 году тогдашний сотрудник компании случайно оставил прототип iPhone 4 в баре в Калифорнии.

По словам Wylcasom, он приобрел гаджет в частной группе в фейсбуке. В случае с iPhone 4 Apple привлекла правоохранительные органы, но как они будут действовать на этот раз, еще предстоит увидеть.

MacBook Pro на M4 должны показать на презентации Apple до конца октября, а в продаже новинки окажутся 1 ноября. Среди других новинок упоминаются iMac, Mac mini и iPad mini.

По информации Марка Гурмана, Mac mini с M4 станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. Ожидается, что новый Mac mini будет размером с коробку Apple TV, что сделает его самым маленьким настольным компьютером Apple.

Первая презентация Apple в 2025 году пройдет в марте или апреле. На ней представят MacBook Air М4, iPad Air и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Вас также могут заинтересовать новости: