Пользователей удивило, что основатель Microsoft использует аппарат от Samsung, а не "майкрософтский" Surface Duo 2.

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал складной Galaxy Z Fold 3 производства Samsung одновременно и самым любимым, и самым удобным смартфоном, которым он когда-либо пользовался.

Об этом миллиардер сообщил в ходе сессии вопросов и ответов с форумчанами на Reddit.

Он отметил, что благодаря форм-фактору аппарата использует девайс одновременно в качестве смартфона и портативного компьютера. Также бывший глава Microsoft сообщил, что время от времени пользуется разными телефонами, но к сожалению, подробностей не раскрыл.

Многие пользователи в комментариях посетовали относительно того факта, что устройство не является продуктом Microsoft, в частности Surface Duo 2, который также предлагает два раздельных экрана, а в разложенном состоянии они складываются в большую 8,3-дюймовую панель с тонкой полосой посередине.

Справедливости ради, Microsoft Surface Duo 2, как и первое поколение, уступает гибкому флагману Samsung буквально по всем направлениям. Провальные продажи устройства от Microsoft тому подтверждение.

Сравнивая iOS и Android, Билл Гейтс отмечает, что все же предпочитает устройства на базе последней операционной системы. "Некоторые производители Android-смартфонов предварительно устанавливают ПО от Microsoft, и это облегчает мою жизнь", – заявил основатель IT-корпорации.

Миллиардер также отметил, что приложения от Microsoft более плавно взаимодействует с ОС от Google.

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