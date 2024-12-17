Опасная привычка: почему нельзя класть телефон на стол экраном вверх

Такое положение может снизить производительность, функциональность и долговечность вашего гаджета.

Мало кто придает значение тому, каким образом они кладут свой смартфон на поверхности. Казалось бы, в этом нет ничего примечательно. Но на практике лучше переворачивать устройство экраном вниз и всегда оставлять его в таком положении.

Для рядовых юзеров такая рекомендация может показаться странной, поскольку в таком положении с телефоном невозможно взаимодействовать – ни проверить пропущенные уведомления, ни увидеть, кто звонил. Тем не менее, существуют по крайней мере три веские причины придерживаться этого правила.

Первая причина – повреждение камеры

Размещение смартфона экраном вниз помогает защитить оптику от царапин. Если класть гаджет экраном вверх, линзы камеры могут поцарапаться из-за неровной или загрязненной поверхности. А это, в свою очередь, может легко ухудшить качество фотографий и видео.

Видео дня

Если все время класть телефон экраном вверх, то со временем царапины на линзах также способны ухудшить функциональность системы фокусировки и автофокусировки, что также может повлиять на качество снимков.

Вторая причина – охлаждение

Смартфоны сконструированы так, что основное охлаждение осуществляется через заднюю панель. Аккумулятор, находящийся вблизи этой области, нагревается во время работы и нуждается в контакте с окружающей средой для поддержания оптимальной температуры.

Логично, что когда смартфон лежит экраном вверх, теплообмен может быть нарушен. Это увеличивает риск перегрева, что может негативно сказаться на аккумуляторе и других важных компонентах, например, процессоре или графическом чипе, снижая их производительность и долговечность.

Третья причина – сохранение заряда

Современные смартфоны оснащены датчиками освещенности, которые выполняют несколько полезных функций. Одна из них – предотвращение случайного нажатия на экранные кнопки во время разговора. Когда свет попадает на датчики, они определяют, что телефон cейчас находится в использовании и экран автоматически гаснет. Однако их роль на этом не заканчивается.

Эти датчики также помогают вашему телефону определить, находится ли он в кармане, и предотвращают активацию экрана при поступлении уведомлений. Независимо от того, лежит ли он на поверхности экраном вниз или находится в кармане, датчики распознают положение смартфона и не включают дисплей. Это особенно актуально, когда уведомления приходят часто, так как экран остается выключенным, что помогает сохранить заряд батареи.

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