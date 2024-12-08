Тормозит смартфон: как экстренно перезагрузить iPhone и Android / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Независимо от того, будь то Айфон или смартфон на Андроид, от подвисаний и торможений никто не застрахован. Для некоторых это может быть некритично, но на старых девайсах подлагивания могут быть слишком заметны, чтобы их игнорировать.

Первое в числе рекомендаций, когда у кого-то что-то пошло не так – перезагрузка. Эта процедура позволяет исправить системные сбои, очистить оперативную память, а также восстановить процессы, которые временно были нарушены.

Кроме того, заново запустить смартфон стоит в том случае, если он не видит SIM-карту или зависает клавиатура.

Видео дня

Как перезагрузить Айфон

Первое, что нужно сделать с айфоном, это быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, а затем – кнопку уменьшения. Не надо жать слишком долго, достаточно одного короткого нажатия.

После этого нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple. Как только логотип станет виден, кнопку можно отпустить.

Если ваш телефон тормозит и зависает: вот самый быстрый способ его ускорить

Как перезагрузить смартфон Android

Операционная система Android занимает первое место по популярности, так как используется в большинстве бюджетных смартфонов. Хотя она уступает "яблочной" iOS по количеству утилит, Android выигрывает в практичности и энергоэффективности. Но даже эта ОС не застрахована от зависаний, а бороться с этим в экстренных случаях немногим проще, чем у более дорогих собратьев.

Для быстрой перезагрузки андрода достаточно одновременно нажать кнопки уменьшения громкости и включения питания. Удерживайте их около 15 секунд. Если все получилось, то смартфон перезагрузится автоматически, либо откроет меню, в котором необходимо выбрать перезапуск.

Функция срочной перезагрузки телефона в большинстве случаев помогает моментально избавиться от большинства мелких багов. То есть на какое-то время исчезнут подлагивания, торможения и другие раздражающие вещи.

Если ваш телефон тормозит и зависает: вот самый быстрый способ его ускорить

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, как за 2 минуты очистить динамик телефона. Если выполнять такую чистку хотя бы раз в месяц, визит в сервисный центр вам не грозит. 

Также делились секретной настройкой, которая увеличит скорость домашнего Wi-Fi. Если скорость вашего интернета кажется недостаточной, не спешите менять роутер. Мешать работе вашего устройства могут соседи.

Вас также могут заинтересовать новости: