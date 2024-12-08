Если ваш телефон тормозит и зависает: вот самый быстрый способ его ускорить

Эта простенькая процедура позволяет в большинстве случаев моментально решить проблему зависания и других раздражающих вещей.

Независимо от того, будь то Айфон или смартфон на Андроид, от подвисаний и торможений никто не застрахован. Для некоторых это может быть некритично, но на старых девайсах подлагивания могут быть слишком заметны, чтобы их игнорировать.

Первое в числе рекомендаций, когда у кого-то что-то пошло не так – перезагрузка. Эта процедура позволяет исправить системные сбои, очистить оперативную память, а также восстановить процессы, которые временно были нарушены.

Кроме того, заново запустить смартфон стоит в том случае, если он не видит SIM-карту или зависает клавиатура.

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Как перезагрузить Айфон

Первое, что нужно сделать с айфоном, это быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, а затем – кнопку уменьшения. Не надо жать слишком долго, достаточно одного короткого нажатия.

После этого нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple. Как только логотип станет виден, кнопку можно отпустить.

Как перезагрузить смартфон Android

Операционная система Android занимает первое место по популярности, так как используется в большинстве бюджетных смартфонов. Хотя она уступает "яблочной" iOS по количеству утилит, Android выигрывает в практичности и энергоэффективности. Но даже эта ОС не застрахована от зависаний, а бороться с этим в экстренных случаях немногим проще, чем у более дорогих собратьев.

Для быстрой перезагрузки андрода достаточно одновременно нажать кнопки уменьшения громкости и включения питания. Удерживайте их около 15 секунд. Если все получилось, то смартфон перезагрузится автоматически, либо откроет меню, в котором необходимо выбрать перезапуск.

Функция срочной перезагрузки телефона в большинстве случаев помогает моментально избавиться от большинства мелких багов. То есть на какое-то время исчезнут подлагивания, торможения и другие раздражающие вещи.

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Также делились секретной настройкой, которая увеличит скорость домашнего Wi-Fi. Если скорость вашего интернета кажется недостаточной, не спешите менять роутер. Мешать работе вашего устройства могут соседи.

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