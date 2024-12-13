Что такое 'режим полета' в смартфонах и почему он нужен вам чаще, чем вы думаете

Нажав на "самолетик" можно восстановить сигнал сотовой связи, ускорить зарядку смартфона и даже повысить продуктивность.

Многие пользователи привыкли переключать смартфон в режим полета только перед взлетом, следуя указаниям бортпроводников. Однако как показала практика, эта фича может быть полезна не только в самолете, но и в обычной жизни.

Давайте разбираться, чем так полезен авиарежим в смартфоне и почему он пригодится вам чаще, чем вы думаете.

Отметим, что режим полета есть на всех современных моделях телефонов. Чтобы включить его, свайпните сверху вниз по рабочему экрану и нажмите на "самолетик".

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1. Экономия заряда батареи

Постоянное подключение к сотовым вышкам, поиск Wi-Fi сетей, а также активные Bluetooth и GPS – все это заметно расходует заряд батареи смартфона. Включение режима полета позволяет отключить эти функции и значительно увеличить время работы устройства без подзарядки.

Это особенно полезно в ситуациях, когда заряд батареи критически низкий и важно сохранить работоспособность устройства как можно дольше.

2. Быстрая зарядка

В режиме полета смартфон заряжается значительно быстрее, поскольку девайс перестает тратить энергию на поддержание сетевых подключений и фоновых процессов.

Если смартфон печально сигналит красным значком батареи, а времени до отключения света в обрез, активация авиарежима поможет ускорить процесс.

3. Быстрое восстановление связи

При возникновении проблем с подключением к сотовой сети или вай фаю стандартной рекомендацией является перезагрузка смартфона. Однако это занимает время, а ждать не всегда хочется.

В таких случаях лучше на несколько секунд включить авиарежим и отключить его обратно. Смартфон заново найдет все сети, как это произошло бы после обычной перезагрузки.

4. Авиарежим в играх

Рекламные блоки по дефолту требуют предварительной загрузки из интернета, поэтому в случае отсутствия интернета они не будут отображаться.

Для этого достаточно перед началом игры активировать режим самолета и можно наслаждаться любимой игрой без рекламы. Однако стоит понимать, что такое подходит только оффлайн-играм.

5. Концентрация на работе

Довольно радикальный, но эффективный способ создать комфортную цифровую среду, отключив все отвлекающие факторы и позволив вам сосредоточиться на текущей задаче.

При этом включение режима полета не означает полную изоляцию от внешнего мира. Камера, музыкальный плеер, видеопроигрыватель и приложения, не требующие подключения к сети, остаются доступными для использования.

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