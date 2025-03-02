Все три получили похожий дизайн, одинаковый AMOLED-экран и шесть лет обновлений.

Samsung официально представила Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26 – обновление своего семейства среднебюджетных смартфонов. Все три получили похожий дизайн, одинаковый AMOLED-экран и 6 лет обновлений, пишет FoneArena.

Galaxy A56 будет конкурировать с iPhone 16E и Pixel 9a. Он получил мощный для своего класса чипсет Exynos 1580, 12 Гб ОЗУ в топовой версии, батарею 5000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. тройную камеру 50+12+5 мегапикселей и топовый дисплей Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+.

Galaxy A36 немного скромнее. Во-первых, у него уже старенький чипсет Snapdragon 6 Gen 3 и до 8 Гб ОЗУ, а в основной камере используются датчики с разрешением 50, 8 и 5 Мп.

Видео дня

Самый доступный Galaxy A26 базируется на SoC Exynos 1380, которая стояла в Galaxy A35, имеет батарею на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки и отличается каплевидным вырезом на экране.

Все аппараты имеют до 6 лет поддержки обновлениями Android и до 6 лет поддержки патчами безопасности. Из коробки девайсы работают на Android 15 (OneUI 7), которого нет даже у Galaxy S24 Ultra.

Цены:

от 299 долларов (~12 300 грн) за A26

от 399 долларов (~16 500 грн) за A36

от 499 долларов (~20 600 грн) за A56

Galaxy A16, самый доступный из серии, представили ранее – в октябре 2024 года.

Исследование, проведенное аналитиками показало, что Samsung Galaxy A15 5G был самым продаваемым Android-смартфонов в 2024 году. Это бюджетная модель, которая предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пять лет поддержки безопасности. В Украине она продается за ~7000 грн.

После среднебюджетников у Samsung должен выйти Galaxy S25 Edge. Это новый супертонкий флагман компании и главный конкурент iPhone 17 Air. А ближе к осени представят первый складывающийся втрое телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: