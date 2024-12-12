А еще он может похвастаться максимальной защита от воды и одним из самых ярких экранов на рынке.

Китайский бренд Realme представил новый недорогой смартфон Neo 7. Девайс лишился аббревиатуры GT в нейминге, зато получил топовые характеристики и адекватный прайс, пишет PhoneArena.

Новинка получила аккумулятор емкостью целых 7 000 мАч – и это рекордный показатель на рынке, если не брать в расчет "неубиваемые" устройства. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах начального уровня.

А еще Realme Neo 7 может похвастаться максимальной защитой от воды по стандарту IP69, а не более распространенном IP68. Разница в том, что в случае с IP69 добавляется защита от мощных струй воды и воздействия воды с высокой температурой.

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Характеристики Realme Neo 7

Экран: 6,78", 8T LTPO OLED, 2780×1264, адаптивные 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, яркость до 6000 нит, DCI-P3 100%;

Процессор: MediaTek Dimensity 9300+, Immortalis-G720;

Память: 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512/1024 ГБ ПЗУ UFS 4.0;

Камеры: основная (50 Мп, f/1,88, Sony IMX882), широкоугольная (8 Мп, f/2,2, Sony IMX355), фронтальная (16 Мп, f/2,4);

Аккумулятор: 7000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт.

Из других фишек – множество разных оптимизаций и фишек для геймеров, стереодинамики, ИК-порт и NFC-модуль. Рама сделана из пластика, а блок камер – металлический. Из коробки предлагается Realme UI 6.0 на Android 15.

Realme Neo 7 оценили в 2200 юаней или около 12 тысяч грн за версию 12/256 ГБ. Топовая версия с 16/1024 ГБ обойдется в 3299 юаней или около 19 тысяч грн. В Китае смартфон станет доступен для покупки с 16 декабря.

Ранее Realme у вышел 220-долларовый бюджетник V60 Pro c нетипичной для этого сегмента особенностью, которой не могут похвастаться многие флагманы, включая iPhone 16 Pro Max за 1200 долларов.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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