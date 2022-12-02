Сегодня вопрос экономии электроэнергии в Украине стоит очень остро. В условиях дефицита этого ресурса многие люди сегодня активно используют генераторы и источники бесперебойного питания. В связи с этим рациональный подход к использованию является неизбежным эффектом новой реальности.
За последние годы количество подключенных устройств дома резко возросло. Раньше регулярно подключались к электросети только ноутбуки, компьютеры, смартфоны и планшеты. Сейчас этот список пополнился огромным ассортиментом "умных" домашних гаджетов, в частности голосовыми помощниками с искусственным интеллектом, смарт-телевизорами, холодильниками и дверными звонками. По предварительным оценкам, в среднестатистическом доме в Европе сейчас около 17 таких девайсов, а в США – 20.
Частое использование всех устройств повлекло и переход на гибридный режим работы. Еще несколько лет назад наши компьютеры были выключены большую часть недели из-за работы в офисе, теперь к электросети дома могут постоянно подключаться ноутбук и смартфон.
Как потреблять меньше электроэнергии - практические рекомендации
Понятно, что свести к минимуму использование электричества невозможно, однако нам под силу сократить его потребление собственными устройствами. В этом помогут следующие простые рекомендации:
- При поиске новых гаджетов обращайте внимание на показатели уровня энергосбережения. В частности проверьте соответствие стандарту энергоэффективности "Energy Star" или класс в схеме маркировки энергопотребления. Утверждается, что компьютеры с маркировкой "Energy Star" потребляют на 30-65% меньше энергии, чем обычные устройства.
- Когда ноутбук или смартфон полностью заряжен, отсоедините его от сети и работайте с использованием заряда аккумулятора для экономии электроэнергии.
- Отдавайте предпочтение ноутбукам, а не настольным компьютерам, поскольку первые потребляют меньше электричества.
- Откажитесь от экранных заставок на устройствах, поскольку они могут использовать дополнительную мощность и быстрее разряжать устройство.
- Включайте режим сна с низким энергопотреблением, когда девайсы не используются. Любой всплеск потребления энергии, необходимый для включения питания, будет незначительным по сравнению с экономией электроэнергии благодаря использованию этого режима. Также если чаще использовать режим сна, можно также продлить срок эксплуатации девайсов.
- Даже когда устройства выключены, но подключены к розетке, они все еще могут потреблять электроэнергию. Уровень потребления из-за этого может увеличиться примерно на 5-10% до ежемесячных счетов за коммунальные услуги. Поэтому выключайте из розетки все девайсы, которые не используются.
- Подумайте о покупке усовершенствованных удлинителей питания, которые предотвращают потребление электричества, когда они не используются. Преимущество заключается в том, что они также имеют такие удобные функции, как таймеры и мониторы активности.
- Выберите оптимальное устройство для потокового видео, в зависимости от количества людей, просматривающих контент. Следует избегать игровых приставок, поскольку они потребляют в 10 раз больше энергии, чем планшеты или ноутбуки. Оборудование потокового видео с сертификатом "Energy Star" может потреблять на 25-30% меньше энергии, чем стандартные девайсы.
- Включите режим энергосбережения на телевизоре, который может снизить потребление на треть.
- Используйте смарт-счетчик, чтобы отслеживать, сколько энергии используется в доме в режиме реального времени. Это позволит лучше понять, как различные приборы влияют на потребление и принимать меры по экономии электроэнергии. Сами же счетчики потребляют очень мало электроэнергии и могут сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе.
Эти советы достаточно просты и могут пригодиться не только во время дефицита электроэнергии в энергосистеме, но и в дальнейшем, когда ситуация стабилизируется. Поскольку рациональное потребление электроэнергии должно из вынужденной меры во время войны превратиться в полезную привычку в мирное время.
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