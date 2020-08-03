Apple приобрела канадский стартап, позволяющий использовать iPhone как POS-терминал

Технология Mobeewave работает на основе NFC и позволяет использовать смартфон как POS-терминал без использования дополнительного оборудования.

Компания Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, который разрабатывает технологию, позволяющую использовать iPhone как POS-терминал.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как работает технология

Технология Mobeewave работает на основе NFC и позволяет использовать смартфон как POS-терминал без использования дополнительного оборудования. Отмечается, что система работает с приложением и не требует аппаратного обеспечения, кроме чипа NFC, который встроен в iPhone с 2014 года.

Сумма сделки

По данным Bloomberg, сумма сделки составила $100 млн. Также издание сообщает, что все бывшие сотрудники Mobeewave перейдут на работу в Apple.

В комментарии изданию представитель Apple отметил, что компания время от времени покупает небольшие технологические компании и не обсуждает цели или планы.

Отмечается, что годом ранее конкурент Apple на рынке смартфонов — компания Samsung — заключила партнерское соглашение с Mobeewave, чтобы позволить своим телефонам использовать эту технологию. Кроме того, венчурное подразделение Samsung также является инвестором стартапа, который привлек более $20 млн.

Mobeewave

Стартап Mobeewave был основан в 2011 году Максимом де Нанкласом и Бенджамином дю Хасом. Несмотря на то, что Bloomberg пишет о нескольких десятках сотрудников в штате стартапа, на Crunchbase в качестве сотрудников указаны только основатели компании. За время существования Mobeewave привлек $26,6 млн инвестиций.

Хронология событий

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

24 июля 2020 года стало известно о том, что iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в других аппаратах.

Также сообщалось, что запланированный на 2021 год iPhone 13 будет отличаться рекордно тонким корпусом. По словам инсайдеров, это станет возможным благодаря внедрению OLED-матрицы нового типа с интегрированным сенсорным слоем.

31 июля 2020 года стало известно о том, что американская компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone, которая была запланирована на сентябрь этого года.

В тот же день, 31 июля 2020 года появилась информация о том, что Apple стала самой дорогой компанией мира, обогнав Saudi Aramco.

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