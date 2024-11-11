Представленный этой осенью iPhone 16 Pro уступил раритетным моделям с компактным дисплеем.

В AnTuTu можно не только измерять производительность мобильных устройств, но и оставлять отзывы о них. Недавно авторы бенчмарка обновили "народный" рейтинг iOS-гаджетов. Эти данные нам интересны тем, что позволяют выяснить отношение людей к разным моделям iPhone.

Неожиданно, но компактные Айфоны с 60-герцовыми экранами нравятся пользователям больше "лопатофонов". Лидером симпатий стал iPhone 12 mini, который получил 95.96% восторженных отзывов. Примечательно, что в коммерческом плане эта модель считается одной из самых неудачных и фактически похоронила серию Mini.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2020, который занимает 6 место в общем рейтинге. Это отличный вариант при ограниченном бюджете с почти 95% положительных отзывов. Дизайн у него заметно устарел, зато есть мощный как для дешевого телефона процессор A13 Bionic, качественный 4,7-дюймовый дисплей Retina IPS и поддержка оптимизированной iOS.

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Представленный этой осенью iPhone 16 Pro смог занять лишь восьмую строчку рейтинга (94,43%). Смартфон не сильно изменился по сравнению с 15 Pro, но получил увеличенный до 6,3 дюймов дисплей, обновленную камеру 48, 48 и 12 мегапикселей, 8 Гбайт ОЗУ и кнопку для камеры.

Безусловным же лидером в "народном" рейтинге Apple является iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году, но люди продолжают им пользоваться. За ним следуют модели iPad Pro разных поколений.

Новый iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple, если верить слухам, запланировала премьеру нового iPhone SE. Но для любителей компактов есть плохие новости: он вырастет в размерах.

Слухи почти за год до анонса iPhone 17 говорят, что Apple планирует заменить модель Plus новым "ультратонким" айфоном. Называться он будет iPhone Air – по аналогии с легким MacBook Air.

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