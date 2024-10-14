Вышедший весной 2022 года iPhone SE 3 хоть и получил мощную начинку, но остался с дизайном от iPhone 8.

Надежный Apple-инсайдер Сонни Диксон выложил в интернет фотографию, на которой, как утверждается, показан чехол для еще не анонсированного iPhone SE 4. Это будет самый доступный актуальный смартфон Apple в линейке 2025 года.

Утечка не демонстрирует кардинальных изменений в дизайне, но раскрывает некоторые особенности устройства. Хоть ожидается, что следующий iPhone SE получит дизайн iPhone 14, новинка не получит ультраширокоугольного сенсора – камера будет одинарная, а рядом с ней расположится вспышка.

Тем не менее у iPhone SE 4 есть все шансы получить основную камеру на 48 Мп, как в iPhone 15. Напомним, актуальный SE 2022 имеет одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей и дизайн от iPhone 8.

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Также ранее ходили слухи, что у нового iPhone SE будет кнопка действия. Тем не менее, фотография чехла опровергает их. В левом верхнем углу по-прежнему есть вырез для переключателя отключения звука. То же касается отдельной кнопки для управления камерой – никакой Camera Control он не обзаведется.

Также на фото можно разглядеть вырез для зарядки типа USB Type-C. Должно быть что-то вроде этого:

Согласно информации, появившейся в Сети ранее, у iPhone SE 4 будет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID и ИИ-функции Apple Intelligence. Ценник ожидается в районе $459-$499, что дешевле iPhone 16 почти на $300. Премьера запланирована на весну 2025 года.

У SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей. Опрос показал, что iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini являются самыми любимыми смартфонами пользователей в 2024.

А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипсетах M4. Также мы ждем новый iPad Mini, который в последний раз обновлялся еще в 2021 году.

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