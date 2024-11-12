Apple может сильно разочаровать тех, кто ждет 'ультратонкий' iPhone 17 Air

Похоже, компания не сможет сделать его настолько тонким, как ей хотелось бы.

Последние слухи говорят о том, что Apple и Samsung намерены выпустить в следующем году сверхтонкие смартфоны: iPhone 17 Air и Galaxy S25 Slim. Однако устройства могут оказаться не такими тонкими, как планировалось.

Инсайдеры сообщают, что планы Apple по созданию самого тонкого Айфона могут не сбыться. Основная проблема заключается в производстве батарей необходимой толщины, которая варьируется от 6 до 6,9 мм. Однако, помимо аккумулятора, в корпусе также должны разместиться другие компоненты, включая экран и заднюю панель.

Самым тонким Айфоном в истории является iPhone 6, выпущенный в 2014 году, с толщиной 6,9 мм. Судя по всему, компания не сможет выпустить новую модель даже с такими габаритами. В текущей линейке самым тонким является iPhone 16 Plus – 7,6 мм.

Видео дня

Samsung столкнулась с похожей проблемой: компания не сумела вместить все компоненты в корпус запланированной толщины. Южнокорейский гигант также решил пересмотреть дизайн своего сверхтонкого смартфона.

Предполагается, что абсолютно новый iPhone 17 Air заменит модель Plus уже осенью 2025-го. Это будет модель для тех, кому хватает производительности и характеристик iPhone 17, но хочется чего-то нового в плане дизайне.

В рамках весенней презентации Apple 2025 года ожидается анонс MacBook Air с чипом М4, обновление iPad Air и нового доступного iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Вас также могут заинтересовать новости: