Премьера устройства запланирована на первый квартал 2025 года.

Массовое производство iPhone SE 4 стартует в декабре, а это значит, что телефон должен быть готов к презентации в первом квартале 2025 года. Несмотря на бюджетное позиционирование, эта модель обещает впечатляющие характеристики. Источники Wccftech раскрыли все спецификации девайса его ожидаемую цену.

Следующий iPhone SE будет визуально схож с iPhone 14, то есть откажется от рамок, физической кнопки и увеличится в габаритах. Смартфон получит 6,06-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532x1170 и пиковой яркостью 800 нит. Кадровая частота, как и у базовых iPhone, останется 60 Гц.

Внутри iPhone SE 4 будет использоваться чип A18, который установлен в базовых iPhone 16, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Вместе эти характеристики позволяют устройству поддерживать набор функций Apple, основанных на искусственном интеллекте. Еще одной особенностью iPhone SE 4 станет собственный модем Apple 5G.

Видео дня

По части фото/видео, смартфон получит одинарную тыльную камеру на 48 мегапикселей с сенсором Sony IMX904 с апертурой диафрагмы 1/1,56. Фронтальная камера – на 12 Мп с апертурой диафрагмы f/1,9. Сканер лица Face ID разместят в сверху дисплея.

Размеры SE 4 составят 146,7x71,5x7,8 мм, что делает его компактным и в то же время удобным для использования одной рукой. Автономность обеспечит батарея 3279 мАч, мощность проводной зарядки – 20 Вт, беспроводной – 15 Вт. Обещают защиту IP68.

Несмотря на то, что iPhone SE 4 имеет много схожего с iPhone 16, ожидается, что его цена в минимальной конфигурации на 128 ГБайт будет более доступной: по данным источник, она будет в диапазоне от 499 до 549 долларов, что дешевле iPhone 16 почти на $300.

У SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей. Опрос показал, что iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini являются самыми любимыми смартфонами фанатов Apple в 2024 году.

Как уже сообщал УНИАН, Apple на следующей неделе "завалит" нас целым рядом новинок. Среди них: MacBook Pro на M4 и первый редизайн Mac mini за 14 лет.

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