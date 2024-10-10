Неожиданно, но ультракомпактные модели с крохотным дисплеем нравится пользователям больше продвинутых моделей.

Бенчмарк AnTuTu обычно рассказывает о самых мощных устройствах в мире. В этот раз команда бенчмарка выпустила рейтинг смартфонов и планшетов Apple, которые, согласно опросам, пользователи техники бренда любят больше всего.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером стал 4-летний iPhone 12 mini, который получил аж 95.88% восторженных отзывов. Вероятно, устройство нравится людям за компактность, 5,4-дюймовый дисплей и относительно мощное железо. По сути, это тот же iPhone 12, только в более компактном корпусе и дешевле.

На втором месте оказался iPhone SE 2, еще один компакт, выпущенный в 2020 году. Он получился еще компактнее: диагональ экрана составляет всего 4,7-дюйма. Зато процессор А13 Bionic оказался очень успешным и актуальным до сих пор.

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Безусловным же лидером в списке Apple-устройств является iPad Pro 2 с 12,9-дюймовым экраном. Продвинутый планшет вышел еще семь лет назад, но юзеры продолжают им пользоваться. За ним следуют iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном и iPad Air 4.

Новый iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple якобы запланировала премьеру нового доступного iPhone SE. Но для любителей компактов есть плохие новости: он вырастет в размерах.

Слухи за год до презентации iPhone 17 говорят, что Apple планирует заменить модель Plus новым "супертонким" айфоном. Называться он будет iPhone Air – по аналогии с легким MacBook Air.

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