Серия iPhone 2025 года принесет изменения не только в дизайне, но и в структуре самой линейки.

Проверенный Apple-инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в Х фотографию с подписью "iPhone 17 Pro Max готов". Видимо, компания утвердила финальный дизайн топовых моделей новых айфонов и готовится к их массовому производству.

На фото показаны алюминиевые заготовки для производства корпусов новых смартфонов. Расположение вырезов для камер у этих заготовок повторяет то, что ранее мы видели на рендерах. А значит, в 2025 году версии iPhone Pro получат заметные обновления в дизайне

Так, место привычного квадратного блока камер появится полоса, тянущаяся по всей ширине устройства. Три основных объектива расположатся слева, а вспышка и LiDAR – справа.

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iPhone 17 Pro должен получить аналогичный дизайн, тогда как iPhone 17 Air выйдет с горизонтальным блоком камеры как у Google Pixel. Смартфон придет на смену Plus-версии и станет "самым тонким iPhone в истории Apple". Базовый iPhone 17 – единственный Айфон, который не получит изменений в дизайне.

Ходят слухи, что iPhone 17 Pro / 17 Pro Max впервые получит сразу три камеры на 48 Мп. Основная камера на 48 Мп появилась в iPhone 14 Pro, сверхширик – в iPhone 16 Pro. Ключевым изменением в этом году станет внедрение 48-Мп камеры Tetraprism, которая заменит 12-мегапиксельный сенсор.

Ждем презентацию новых iPhone в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия iPhone за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а обе Pro-шки впервые получат 12 ГБ ОЗУ.

В первом квартале 2025 года Apple представила немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипе M4 и парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше. И там будет что-то даже покруче iPhone.

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