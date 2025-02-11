Первый за три года iPhone SE получит обновленный корпус, напоминающий iPhone 14, с одной задней камерой.

В сети появились первые реальные фотографии iPhone SE 4 – их опубликовал быстро ставший известным инсайдер Majin Bu, который был одним из главных источников сливов новинки.

Снимки в которой раз подтверждают слухи о радикальном изменении дизайна: бюджетный смартфон Apple теперь больше похож на актуальные модели, а не на устаревшие девайсы в дизайне iPhone 8 и толстыми рамками вокруг экрана.

Инсайдеры сравнивают будущий iPhone SE с iPhone 14. Девайс будет иметь 6,06-дюймовый OLED-экран с "монобровью", лишится кнопки Home, получит одинарную камеру, вероятно, 48-мегапиксельную и кнопку Action Button.

Видео дня

По характеристикам, ожидается, что новый iPhone SE получит чип A18 и 8 ГБ оперативной памяти для Apple Intelligence, батарею 3279 мАч, защиту IP68, разъем USB-C, и станет первым устройством Apple с фирменным модемом 5G.

Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщил, что iPhone SE 4 будет представлен на неделе 10–14 февраля, а в продажу устройство поступит до конца месяца. Ожидаемая цена новинки – 499 долларов.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который выйдет в марте и тоже будет стоить $499. Батарея и экран у него будут больше, чем у 8a, а внешне новый смартфон Google будет сильно отличаться от предшественника.

Вас также могут заинтересовать новости: