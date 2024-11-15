Главные смартфоны-флагманы 2024 года сравнили по автономности: кто победил

Новое сравнение показало, что размер батареи действительно имеет значение.

Автор YouTube-канала TechDroider устроила сравнение автономности лучших смартфонов по состоянию на ноябрь 2024 года. В общей сложности он взял шесть флагманских гаджетов разных брендов и проверил, сколько каждый из них проработает в одинаковых условиях.

Для теста были выбраны следующие модели: Xiaomi 15 Pro, iPhone 16 Pro Max, OnePlus 12, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro и прошлогодний Xiaomi 14 Pro. На всех были выставлены идентичные параметры, включая беспроводные соединения и яркость экрана.

За 3 часа игры в Call of Duty Warzone на высоких настройках графики лучшим оказался Xiaomi 15 Pro, который разрядился только на 27%. Степень нагрева у него тоже была меньше, чем у других (38,4°C). Больше всех разрядился Galaxy S24 Ultra – на 47% при самом сильном нагреве до 43,6 °C.

Видео дня

В следующем испытании, состоящем из трех сеансов просмотра видео на YouTube, Xiaomi 15 Pro снова подтвердил свое лидерство. Наименее эффективными оказались Samsung S24 Ultra и Xiaomi 14 Pro.

Завершающий тест включал серфинг в браузерах Google Chrome и Safari. Лидерство осталось за Xiaomi 15 Pro, у которого по итогам 1.5-часового листания соцсетей оставалось еще 39% заряда. А вот аутсайдером стал Pixel 9 Pro XL.

Итоговый результат такой:

Xiaomi 15 Pro – 12 часов 23 минуты работы на одном заряде;

iPhone 16 Pro Max – 11 часов 16 минут;

OnePlus 12 – 10 часов 46 минут;

Galaxy S24 Ultra –10 часов 23 минуты;

Xiaomi 14 Pro – 10 часов 8 минут;

Pixel 9 Pro – 9 часов 59 минут.

Как известно, Xiaomi 15 Pro получил внушительный аккумулятор емкостью 6100 мАч, что существенно больше по сравнению с 4880 мАч в Xiaomi 14 Pro и 4441 мАч в iPhone 16 Pro Max.

Специалисты отмечают, что на рынке появляется все больше смартфонов с аккумуляторами 6000 мАч и больше. А один из будущих телефонов Xiaomi будет оснащен батареей 7500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Обычно батареи с такой емкостью используются для планшетов начального уровня.

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