Чехол для Galaxy S25 Ultra подтверждает обновленный дизайн в стиле iPhone

Представят новый флагман в начале 2025 года.

Инсайдер Ice Universe сообщил, что в Китае появились первые чехлы для Samsung Galaxy S25 Ultra, хотя сам смартфон будет представлены лишь в начале 2025 года.

Видеоролик, в котором показан чехол, подтверждает ранние слухи о том, что линейка Ultra получит наиболее существенный редизайн с начала 2022 года, когда после Galaxy S21 Ultra вышел S22 Ultra, внешний вид которого является практически идентичным актуальному S24 Ultra.

Корпус Galaxy S25 Ultra получит закругленные углы, а грани станут полностью плоскими в стиле актуальных Apple iPhone. Небольшие изменения коснутся и блока камер. Рама будет выполнена из титана.

Видео дня

Ice Universe, который ранее делился рендерами Galaxy S25 Ultra, утверждает, что "дисплей станет больше, корпус – тоньше, а соотношение экрана к корпусу в очередной раз обновит рекорд Samsung".

Еще одно важнейшее отличие – размер и вес. Ожидается, что новый флагман будет меньше и легче и Galaxy S24 Ultra, и iPhone 16 Pro Max: его габариты должны составить 162,8 × 77,6 × 8,2 мм, а вес – 219 грамм.

Представят новый флагман в начале 2025 года. По слухам, вся линейка будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 4, а Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширокоугольный объектив.

Ранее в этом месяце Samsung презентовала Galaxy S24 FE. "Народный" флагман будет поддерживать все фишки Galaxy AI, а обновления на него будут приходить до 2031 года, когда выйдет Android 21.

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