Девайс будет поддерживать все фишки Galaxy AI, а обновления на него будут приходить до 2031 года, когда выйдет Android 21.

Секретов больше нет – Samsung официально презентовала Galaxy S24 FE. Модель вышла с процессором Exynos 2400e, пакетом Galaxy AI и поддержкой обновления системы на протяжении семи лет. В продаже девайс появится 3 октября.

Как и предшественники, девайс доступен в куче расцветок: желтой, графитовой, мятной, серой и голубой. Спереди находится 6,7-дюймовый AMOLED-экран, что на 0,3" больше, чем у S23 FE. То есть по размерам он аналогичен S24+, однако это FHD+ OLED-панель вместо QHD+ LTPO. Частота обновления – 120 Гц.

Фотовозможности по сравнению с предшественником практически не изменились – это все та же тройная камера на 50+8+12 мегапикселей с оптической стабилизацией. Но теперь поддерживаются алгоритмы ProVisual на основе ИИ. Селфи-камера имеет 10-Мп датчик. А вот автономность, наоборот, выросла – 4700 мАч против 4500 мАч у S23 FE.

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В этом году не будет региональных различий в чипсетах – S24 FE работает на Exynos 2400e, разогнанной версией Exynos 2400, который стоит в Galaxy S24+ и S24. Так что разницы в производительности быть не должно. Память – 8 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. Из прочих фишек: влагозащита IP68, семилетний курс обновлений и интеграция искусственного интеллекта Galaxy AI.

При стартовой цене в $649 он на $350 дешевле, чем Galaxy S24+, с которым он наиболее сопоставим, но с худшими камерами, меньшей батареей и на 25% меньшим объемом оперативной памяти.

Ранее в этом месяце у Samsung вышел новый смартфон Galaxy M05 и это официально самый доступный аппарат компании на сегодняшний день. У него нет ИИ, но есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16 и актуальная ОС Android.

Также была информация, что гаджеты Samsung могут лишиться беспроводной зарядки. Все из-за проигрыша в затянувшемся патентном споре. Причем речь касается как будущих устройств, так и уже выпущенных.

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