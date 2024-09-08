Несмотря на гигантские размеры, им можно пользоваться как обычным смартфоном.

Популярные ютуберы Арун Майни aka Mrwhosetheboss и DIY Perks собрали самый большой в мире iPhone – высотой 2 метра и весом более 200 кг. Аппарат уже успел попасть в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире копия смартфона.

Устроен айфон-"гигант" довольно сложно. Так, в качестве дисплея выступает 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature, которому добавили тачскрин, а вместо камер использовали зеркалки. Ну и установили Android с оболочкой в стиле iOS, поскольку операционка Apple имеет закрытый исходный код.

Главной целью блогеров было создание макета iPhone 15 Pro, который бы максимально точно воспроизводил расположение всех элементов оригинального смартфона причем каждая кнопка и переключатель должны быть рабочими. То есть это не просто макет, а полноценный функционирующий девайс.

На видео показано, как блогеры возили гигантский айфон по Лондону, выполняя список заданий. Они использовали бесконтактную оплату покупок, сделали селфи, посмотрели фильм и даже отправили электронное письмо Тиму Куку. На создание девайса ушло 3 месяца и $70 000.

В детстве я часами пропадал в библиотеке, читая последние рекорды Гиннесса, поэтому получить награду самому кажется чем-то совершенно нереальным – блогер Mrwhosetheboss.

Ранее УНИАН рассказывал об энтузиасте, который собрал уникальный "подводный" ПК. Его главная особенность заключается в том, что он охлаждается как внутренней водянкой, так и озером, в которое опущен.

А меж тем презентация iPhone 16 состоится уже завтра, 9 сентября. Помимо новых айфонов, Apple покажет обновленные Apple Watch и две модели AirPods базового уровня, и в них появится функция шумоподавления.

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