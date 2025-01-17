Эксперты назвали два лучших бюджетных смартфона, которые можно купить прямо сейчас

При цене дешевле 200 и 300 долларов соответственно они предлагают плавный дисплей, большую автономностью и достойную производительность.

Цены на флагманские смартфоны продолжают расти, поскольку производители втискивают в них все больше и больше функций. Но по крайней мере часть этих новых технологий просачивается в бюджетные телефоны, которые продолжают совершенствоваться без значительного повышения цен.

Редакция портала NY Times выделила два недорогих Android-телефона, на которые стоит обратить внимание в начале 2025 года.

Samsung Galaxy A15 5G (~7500 грн)

По мнению специалистов, это самый сбалансированный "бюджетник" на рынке – у него при себе яркий и сочный 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц. На таком комфортно смотреть видео, серфить в интернете и играть даже в солнечную погоду. Чип Dimensity 6100+ и 4 ГБ оперативной памяти в A15 более чем достаточно для многозадачности и повседневных задач.

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Вдобавок Samsung предлагает беспрецедентные четыре года обновлений ПО для дешевого смартфона, то есть свежие обновления будут приходить вплоть до 2028 года, когда выйдет условный Android 19.

Moto G Power 2024 (~12 000 грн)

Телефон стоит на 100 долларов дороже, но имеет большой 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 120 Гц, более мощный процессор Mediatek Dimensity 7020 с 8 Гбайт оперативной памяти и беспроводную зарядку. Впрочем, главная его особенность – двухдневная батарея.

Однако его ЖК-экран не такой яркий, как OLED-дисплей Galaxy A15, к тому же, он не получит столько обновлений андроида, сколько конкурент. Тем не менее, это отличный выбор за свои деньги.

Как уже сообщал УНИАН, в 2025 году начнут появляться смартфоны с аккумуляторами 7000/7500 мАч. Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители явно опережают Apple и Samsung.

А уже в марте Apple должна представить новый бюджетный iPhone SE. Он окажется на $300 дешевле, чем стандартный iPhone 16, при этом получит поддержку Apple Intelligence и первый в истории модем 5G, разработанный Apple.

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