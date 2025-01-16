Стоимость смартфона составит около 500 долларов, а выйдет он в ближайшие месяцы.

Известный блогер и инсайдер Сонни Диксон опубликовал в социальной сети X несколько скриншотов iPhone SE 4 – нового бюджетного смартфона от Apple, который должен выйти этой весной. Из "муляжей" можно сделать выводы о некоторых особенностях устройства.

Дизайн, показанный на фото, совпадает с тем, что ранее демонстрировалось на рендерах. Уже не раз появлялась информация, что дизайн iPhone SE 4 будет основан на серии iPhone 14. Тем не менее, новинка не получит ультраширокоугольного сенсора – камера будет всего одна.

На втором снимке iPhone SE 4 расположили боком, что позволяет оценить его толщину. Apple избавится от толстенных рамок, характерных для прошлых моделей SE.

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Также ранее сообщалось, что у нового iPhone SE будет Action Button. Тем не менее, судя по боковой грани в левой верхней части чехла, телефон сохранит тумблер отключения звука – никакой кнопкой действия он не обзаведется. То же касается отдельной кнопки для управления камерой, которая появилась в iPhone 16.

Согласно информации, появившейся в cети ранее, у iPhone SE 4 будет 6,1‑дюймовый OLED-дисплей, разъем USB-C, а также поддержка Apple Intelligence. Стоимость смартфона составит около 500 долларов. А называться он может iPhone 16E.

Из других новинок, которые скоро ожидаются от Apple весной – MacBook Air на M4, iPad (11-го поколения) и новое поколение бюджетных Apple Watch SE.

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