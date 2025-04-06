У iPhone 17 не будет ни двухцветной палитры,, ни горизонтальных блоков камер.

Если вы надеялись, что Apple наконец-то обновит внешний вид своих флагманов в линейке iPhone 17, как об этом заявляли недавние утечки, - придётся умерить ожидания.

Свежий отчёт от Марка Гурмана из Bloomberg полностью опровергает слухи о редизайне: никаких двухцветных панелей, горизонтальных камерных блоков или других видимых отличий от текущих моделей не предвидится.

Ранее инсайдеры утверждали, что Apple тестирует новые прототипы с тёмной камерной вставкой на серебристом корпусе, что-то вроде стилизации под Vision Pro. Эти визуализации активно гуляли по сети, подогревая интерес. Однако, по словам Гурмана, это просто фантазии 3D-дизайнеров:

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"Многие изображения в интернете, включая рендеры с двухцветным дизайном, не соответствуют реальности. Мне сообщили, что задняя часть iPhone 17 Pro будет одного цвета, без всяких тёмных блоков для камер. Apple вносит изменения постепенно, и следующая модель не станет исключением".

Скорее всего, Apple действительно тестировала такой вариант дизайна на ранних прототипах, но отказалась от него либо из-за проблем с качеством, либо из-за того, что внешний вид не соответствовал философии компании.

Любопытно, что одновременно с этим появляются слухи о более серьёзных внутренних улучшениях: iPhone 17 Pro якобы получит улучшенную 48-мегапиксельную телеобъективную камеру с возможностью съёмки в 8K, тут целевая аудитория уже не столько обычные пользователи, сколько контент-мейкеры и влогеры.

Ранее мы рассказывали, сколько будет стоить iPhone после новых пошлин США. Согласно прогнозам, цена cамой простой версии с накопителем на 128 ГБ может вырасти с 799 до 1142 долларов.

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