Презентация новых Айфонов должна состояться в сентябре.

Корпорация из Купертино утвердила финальный дизайн топовых моделей новых айфонов, а на заводе Foxconn была запущена пробная сборка iPhone 14 Pro и Pro Max.

Как передают китайские СМИ, изготовление пробной партии необходимо для проверки качества сборки в соответствии со стандартами Apple. Если все хорошо – на вторую половину 2022 года запланировано массовое производство.

Ожидается, что ‌смартфоны серии iPhone 14‌ получат значительный редизайн в стиле iPhone 4 & ‌iPhone‌ 5. На смену вырезу Face ID придет более изящное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах, а "челку" заменят на вырез в форме "пилюли".

Серьезные изменения произойдут и под "капотом". В iPhone 14 увеличат максимальный объем встроенной памяти до рекордных 2 ТБ и оперативки до 8 ГБ против 6 ГБ у текущего поколения. Все это отразится на их цене: мол, хочешь более продвинутую версию – плати больше.

Впрочем, редизайн затронет только премиальные модели – 14 и 14 Max выйдут в старом дизайне с "челкой" и останутся с 60-герцовыми экранами, тогда как Pro-модели оснастят матрицами LTPO OLED, которые "учат" экраны менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента.

Презентация iPhone 14 намечена на сентябрь: в этот раз без mini-версии. Для тех, кто не хочет тратиться, в марте или апреле выйдет бюджетный iPhone SE 3 с поддержкой 5G. По слухам, за него попросят $300.

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