Объявят о ребрендинге уже в июне этого года.

Компания Apple впервые за 20 лет хочет переименовать "Apple ID".

Теперь эту информацию подтвердил Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, ребрендинг состоится в конце этого года.

Как известно, термин "Apple ID" означает личную учетную запись пользователя. С ее помощью можно получить доступ к различным сервисам Apple, таким как iCloud, App Store и другим онлайн-магазинам. Apple ID использовался на протяжении двух десятилетий, но похоже "яблочный" техногигант решил пойти на изменения.

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Как отмечает Гурман, новое название не будет поражать оригинальностью - оно изменится на "Учетная запись Apple". При этом от термина "Apple ID" компания вообще решила отказаться, хотя и неизвестно почему.

Ожидается, что в июне Apple представит iOS 18 и другие крупные обновления своего программного обеспечения на конференции для разработчиков WWDC. Вероятно, тогда же официально объявят о ребрендинге Apple Account.

Новинки от Apple

Недавно УНИАН сообщал, что компания Apple "только начала официальную разработку" первого MacBook Pro на новом чипе M4. По слухам, новый чип M4 будет базироваться на A18 - это следующий чип для iPhone, который должен появиться в этом году. Оба будут иметь больше ядер Neural Engine.

Кроме того, Apple наконец позволила пользователям iOS в ЕС использовать сторонние магазины приложений и объявила, что те разработчики, которые соответствуют определенным критериям, смогут позволить загружать программы со своих сайтов.

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