Доля американской компании на китайском рынке смартфонов упала до 15,7%.

Компания Apple в первые шесть недель 2024 года потеряла 24% продаж iPhone. Причиной стало усиление конкуренции со стороны внутренних конкурентов, в частности Huawei.

Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет исследовательской компании Counterpoint, как раз в это время китайский конкурент "яблочного" техногиганта в сегменте дорогих смартфонов вырос на 64%.

Кроме того, акции Apple во вторник, 5 марта, закрылись с падением на 2,8% и потеряли примерно 12% своей стоимости в этом году.

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Counterpoint отмечает, что доля американской компании на китайском рынке смартфонов упала до 15,7%, и теперь компания занимает четвертое место. При этом в прошлом году в этот же период она была на втором.

Сейчас второе место занимает Huawei, чья доля на рынке выросла до 15,5% с 9,4%. И это при том, что общий рынок смартфонов в Китае сократился на 7%.

Последние новости от Apple

Несколько дней назад стало известно, что корпорация Apple не станет проводить мартовскую презентацию с онлайн-трансляцией, чтобы показать новые iPad и Mac. Новая техника просто появится на сайте.

СМИ писали, что компания серьезно обеспокоена скорым выходом Samsung Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработке своего смарт-кольца. Вопрос стоит лишь в сроках выхода.

Как сообщал УНИАН, Apple также прекратила свое десятилетнее стремление создать собственный электромобиль, у которого был потенциал изменить автомобильную промышленность.

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