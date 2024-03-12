В компании, которая представила такое изобретение, уже отреагировали на инцидент и заявили, что будут принимать дополнительные меры.

В Саудовской Аравии во время презентации "мужского" гуманоидного робота произошел неприятный инцидент. Во время того, как журналистка рассказывала об изобретении, робот неподобающим образом прикоснулся к ней. Об этом пишет Business Insider.

Известно, что на прошлой неделе саудовская робототехническая компания QSS дебютировала, представив нового робота-гуманоида Мухаммеда на фестивале DeepFest в Эр-Рияде. Робот был одет в традиционную саудовскую одежду и разговаривал на арабском и английском языках.

В публикации DeepFest в соцсети X, Мухаммеда описали как "первого саудовского робота в форме человека". Также его назвали "национальным проектом", который показывает достижения страны в области искусственного интеллекта.

Во время презентации возле Мухаммеда стояла репортер телеканала Al Arabiya Равия Кассем, которая записывала, вероятно, свой сюжет об этом событии.

На видео можно увидеть, как робот протягивает руку вперед, чтобы прикоснуться к ней ниже спины. В ответ на это Кассем резко посмотрела на него, подняла ладонь на робота, а затем продолжила разговор.

После этого пользователи соцсети X обвинили робота в том, что он некорректно прикоснулся к репортеру.

В то же время в компании QSS для издания Metro отметили, что робот был "полностью автономным" и работал "независимо от прямого контроля со стороны человека. Там добавили, что сотрудники компании "заранее проинформировали всех присутствующих, в том числе журналистов, о необходимости соблюдать безопасное расстояние от робота во время его демонстрации".

В QSS отметили, что компания пересмотрела видео и обстоятельства инцидента и обнаружила, что во время этого не произошло "никаких отклонений от ожидаемого поведения" Мухаммеда.

В свою очередь в компании заявили, что будут принимать "дополнительные меры", чтобы никто не смог "приблизиться к роботу в пределах зоны его движения".

Изобретения человечества: последние новости

Как писал УНИАН, в Японии стартовало производство "летающих автомобилей". Таким производством будут заниматься компании Suzuki и SkyDrive. Они выпустят свой автомобиль под названием SkyDrive SD-05.

Ранее глава Nvidia Дженсен Хуан заявил, что в недалеком будущем искусственный интеллект сможет писать код лучше программистов, поэтому сейчас нет смысла учить детей программированию.

"Часто говорят, что молодым людям "жизненно важно" изучать программирование. На самом деле, все совсем наоборот. Наша задача - создать вычислительные технологии, с которыми никому не придется программировать. Чтобы языком программирования стал человеческий язык. Сейчас каждый в мире - программист. Это чудо искусственного интеллекта", - отметил Дженсен Хуан.

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