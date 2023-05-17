Андроиды Маска постоянно изучают все вокруг и запоминают, с чем можно взаимодействовать и когда это нужно.

Компания Илона Маска Tesla показала, чему научились ее человекоподобные роботы за последнее время. Теперь они могут самостоятельно ходить (правда медленно), повторять за человеком и перекладывать вещи.

Tesla Bot, также известный как Optimus, изучает все вокруг и запоминает, с чем можно взаимодействовать и когда это нужно, рассказал Маск.

Рост робота 172 сантиметра, вес – почти 60 кг. Он двигается со скоростью 8 км/ч и может поднять грузы до 20 кг. В то же время Tesla Bot проектируют таким образом, чтобы в случае попыток силового воздействия взрослый человек мог легко сбить андроида с ног и убежать.

Никаких сроков по выходу роботов в релиз в настоящий момент нет. Tesla рассчитывает запустить производство Tesla Optimas через "некоторое время" после запуска массового производства Cybertruck в этом году, но точные сроки релиза компания не называет.

На что еще способны роботы-гуманоиды Tesla Optimas

Согласно задумке, Optimus призван заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом в Tesla уверяют, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

Сам Маск утверждает, что несмотря на сохраняющиеся опасения роботов с искусственным интеллектов социуму рано или поздно придется интегрировать андроидов в свое сообщество и привыкнуть к ним. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает миллиардер.

Предполагается, что стоимость такого робота составит до 20 тысяч долларов (около 740 тыс. грн), что в несколько раз меньше современных аналогов.

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