Наиболее подходящим временем для покупки грядущего iPhone назвали срок в полгода после презентации.

Уже можно с уверенностью говорить, что смартфоны серии iPhone 15 представят и выпустят в продажу до конца сентября 2023. Эксперты советуют не спешить с покупкой одной из четырех моделей, а подождать до весны 2024 года.

С таким советом выступил журналист популярного издания 9to5Mac, который посвящен яблочным гаджетам. Он уверен, что через полгода после презентации Apple представит дополнительные опции и новый цвет корпуса iPhone 15. Вдобавок в этот период обычно впервые снижаются цены на новые айфоны.

В заметке говориться, что подождать с покупкой также имеет смысл из-за того, что новые смартфоны будут иметь порт USB-C вместо фирменного Lightning. В связи с этим многим пользователям могут потребоваться новые аксессуары сразу после приобретения смартфона.

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При этом журналист ожидает, что Apple прекратит продажу iPhone 12, 13 mini, 14 Pro и 14 Pro Maх вскоре после выхода 15 серии. Поэтому тем, кто рассматривает покупку именно этих моделей, стоит не затягивать с апгрейдом из-за возможного дефицита на складах до конца года. Но стоит помнить, что с релизом iPhone 15 все они подешевеют.

iPhone 2023 года сильно подорожают, но получат большой апдейт

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple поднимет цены на Pro-версии относительно прошлогодних гаджетов на 100-200 долларов. Вероятно, подорожают только премиальные модели, 15 и 15 Plus будут стоить столько же, сколько стоили iPhone 14 и 14 Plus.

Причина – компания переложит на потребителей расходы за апгрейд. Так, "прошки" получат производительный чип A17, рекордно узкую рамку, 2 ТБ памяти, титановый корпус и прочие улучшения.

Apple представит линейку смартфонов iPhone 15 и другие "яблочные" гаджеты 12-13 сентября. А в октябре пройдет еще один ивент, который будет посвящена новым макам.

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