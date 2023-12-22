В начале 2024 года Apple проведет мини-ивент, где напомнит потенциальным покупателям, что это за устройство, а в продажу оно поступит в феврале.

Apple этим летом показала очки смешанной реальности. Vision Pro – совершенно новый гаджет компании: в компании верят, что со временем гарнитура заменит и смартфон, и компьютер.

Сейчас компания вовсю готовится к релизу новинки и наращивает производство. Как сообщает авторитетный портал Bloomberg, ссылаясь на источники в цепочках поставок Apple, гаджет поступит в продажу уже в феврале 2024 года.

Изначально Apple Vision Pro будет запущен в США, а позднее в 2024 году – и в других странах мира. Ожидается, что в начале следующего года Apple проведет мини-ивент, где напомнит потенциальным покупателям, что это за устройство и расскажет дополнительную информацию о гарнитуре.

Bloomberg пишет, что Apple предстоит самый сложный запуск продукта за долгое время, требующий совершенно новых стратегий продаж и оборудования. Гарнитура состоит из индивидуальных компонентов – их необходимо собрать и упаковать в торговой точке. К тому же, если Vision Pro неправильно закреплен на голове пользователя, устройство не будет отображать контент должным образом и может показаться слишком тяжелым.

Можно с уверенностью говорить, что выход Vision Pro – историческое событие, но пока неизвестно, изменит ли оно мир или останется гаджетом для энтузиастов (как Google Glasses). Напомним, новое устройство оценили в 3499 долларов (130 тыс. грн).

Ранее СМИ рассказывали, что глава Apple Тим Кук лично настаивает на выпуске гарнитуры смешанной реальности как можно скорее, хотя команда разработки считает, что лучше будет подождать несколько лет. Бывшие сотрудники Apple, работавшие над устройством, описали огромное давление, связанное с выпуском Vision Pro.

Vision Pro отличается от того, что показывали другие компании в области смешанной реальности. У него есть прозрачная зона, через которую видно реальный мир. А управляется гарнитура исключительно глазами, голосом и жестами рук – никаких геймпадов и прочего.

А меж тем Apple готовится к первой в 2024 году презентации, на которой анонсируют новые ноутбуки и планшеты. По слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

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