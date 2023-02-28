Продолжению серии iPhone SE все же быть, несмотря на слабые продажи недорогих смартфонов от Apple.

Пару месяцев назад в сети появилась информация, что Apple "похоронила" линейку iPhone SE из-за слабых продаж бюджетных моделей. Однако свежие инсайды указывают на то, что купертиновцы все же поменяли свое мнение и возобновили разработку условного iPhone SE 4.

По информации авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, грядущий iPhone SE будет основан на базовой модели iPhone 14, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и тонкими рамками. Также новинка может стать первым в истории айфоном, который обзаведется фирменным 5G-модемом Apple.

В конце 2020 года в Apple заговорили о возможности разработки собственного модема сотовой связи, чтобы в будущем отказаться от решений Qualcomm и увеличить прибыль от аппаратного обеспечения. Сначала их протестируют на iPhone SE, а потом уже, если все пройдет без проблем, внедрят в iPhone 16.

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Точную дату выхода нового iPhone аналитик не назвал. Но учитывая, что Apple обычно обновляет бюджетные модели iPhone SE раз в два года, есть большая вероятность, что компания представит новинку не раньше марта 2024 года.

Линейка доступных iPhone от Apple

Актуальная модель iPhone SE была выпушена в марте 2022 года за $430. Она получила 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею.

Однако спрос на бюджетный смартфон оказался крайне низким. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Упоминалось, что Apple даже пришлось сократить производство из-за неходового спроса.

Отметим, что первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. Сегодня это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые в "старом" дизайне, но с современным процессором.

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