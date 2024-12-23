Если вы обладатель одного из этих аппаратов, рекомендуется срочно обновиться.

Самый популярный мессенджер в мире снова устроил встряску для тех, кто очень не любит менять свои телефоны. С 1 января 2025 года часть юзеров будет вынуждена распрощаться с сервисом – WhatsApp отказывается от поддержки нескольких популярных ОС.

В список попали гаджеты под управлением Android KitKat и более ранних версий платформы Android. Например, вот эти устройства:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini; Motorola : Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014;

: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014; HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601;

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601; LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90; Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Тем, кто использует эти смартфоны, рекомендуется сделать резервную копию данных WhatsApp на новом устройстве. В противном случае все медиа и история чатов будут удалены после 1 января 2025-го, а через пару недель или месяцев мессенджер перестанет запускаться на этих девайсах.

Видео дня

Для пользователей iPhone крайний срок обновления до нового устройства – май 2025 года. После чего владельцы iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus потеряют доступ к мессенджеру.

В последнем обновлении WhatsApp получил новые функции для звонков, которых очень не хватает в Telegram. А еще раньше в WhatsApp добавили расшифровку голосовых сообщений в текст. Аналогичная функция есть и в Телеграмме, впрочем, полноценно доступна только в премиуме.

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