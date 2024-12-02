В список попали гаджеты, которые не получили обновление до iOS 15.1.

Мессенджер WhatsApp скоро отключит часть смартфонов Apple – приложение перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые не любят менять свои телефоны.

В настоящий момент WhatsApp поддерживает iPhone с iOS 12 и более свежими версиями ОС. С 5 мая 2025 года для запуска приложения потребуется смартфон на базе iOS 15.1 или новее, пишет PhoneArena.

Это означает, что пользователи iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus потеряют доступ к мессенджеру, потому что их смартфоны не поддерживают актуальные версии iOS. Разработчики советуют владельцам старых айфонов сделать резервную копию и восстановить ее на новом девайсе, который поддерживает WhatsApp.

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Если вы все еще пользуетесь одним из вышеупомянутых телефонов и хотите остаться на iOS, вам, возможно, стоит рассмотреть iPhone SE 4, который, по слухам, выйдет в марте 2025 года.

Ожидается, что новое поколение iPhone SE попрощается с Touch ID и получит дисплей с вырезом для Face ID и 6.1-дюймовой OLED-панелью iPhone 14. Кроме того, телефон будет поддерживать ИИ-пакет Apple Intelligence, а разрешение камеры вырастет с 12 до 48 мегапикселей. Ожидаемая цена iPhone SE 4 – в диапазоне от 459 до 499 долларов.

Ранее разработчики WhatsApp добавили в свой мессенджер расшифровку голосовых сообщений в текст. Аналогичная функция существует и в Telegram, но полноценно доступна только в премиуме.

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