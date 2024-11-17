В WhatsApp появилась новая функция – пользователи ждали ее много лет

Мессенджер существует с 2009 года, но только сейчас добавил функцию, позволяющую сохранять черновики сообщений.

В самом популярном мессенджере в мире появилась функция, позволяющая сохранять черновики сообщений. WhatsApp существует с 2009 года, но вплоть до сегодня в нем нельзя было набрать сообщение и продолжить позже.

Теперь, когда пользователь начинает писать сообщение, но не отправляет его, возле чата появится метка "Черновик". Такие сообщения будут отображаться в верхней части списка чатов, чтобы пользователи могли быстро их найти, пишет Engadget.

Обновление уже вышло в App Store и Google Play, но у кого-то может появится не сразу, а в течение двух-трех дней. Функция дополняет последние нововведения WhatsApp, включая собственную книгу контактов и возможность создания кастомных списков для организации чатов.

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Позднее в WhatsApp появится новая кроссплатформенная функция, которая позволит отправлять сообщения в Telegram, Signal и другие мессенджеры. Это нововведение связано с вступлением в силу новых законов Евросоюза, обязывающих внедрить совместимость разных приложений для общений.

А в будущем обещают добавить еще поддержку аудио- и видеозвонков между пользователями различных мессенджеров, что сделает общение еще более универсальным и удобным.

Что касается конкурирующего Telegram, то мессенджер Дурова стал еще ближе к YouTube – видеоплеер получил возможность выбора качества видео при воспроизведении в каналах. А еще изображения и видео теперь можно прикреплять после отправки сообщения.

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