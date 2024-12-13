WhatsApp получил новые функции для звонков, которых очень не хватает в Telegram

Все нововведения уже доступны в актуальной версии WhatsApp.

Создатели WhatsApp представила свежее обновление мессенджера, в котором прокачали функции аудио- и видеозвонков. Не секрет, что они работают заметно лучше и стабильнее, чем в Telegram, а теперь станут еще и удобнее.

Так, например, пользователи "зеленого" мессенджера теперь могут выбрать из группового чата несколько конкретных участников для совершения аудиовызова, вместо того чтобы инициировать звонок сразу всей группе или каждому отдельно.

Кроме того, в мессенджере появились новые эффекты для видеозвонков, функция караоке-микрофона и голосовой фильтр с "подводным" эффектом. Главный конкурент WhatsApp – Telegram – не предлагает такого функционала.

Видео дня

Разработчики также утверждают, что им удалось значительно улучшить качество связи в десктопной версии WhatsApp: звонки начнут проходить быстрее, сбоев станет меньше, а разрешение видео станет четче.

Все нововведения уже доступны в актуальной версии WhatsApp. Обновление уже вышло в App Store и Google Play, но у кого-то может появится не сразу, а в течение двух-трех дней.

В предыдущем обновлении разработчики WhatsApp добавили в мессенджер расшифровку голосовых сообщений в текст. Аналогичная функция есть и в Telegram, но полноценно доступна только в премиуме.

Ранее сообщалось, что в Telegram опять "угоняют" аккаунты. Пользователям приходят фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии Telegram.

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