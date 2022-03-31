Таким образом, уже исключили из реестра ООО "НетАссист" и ООО "НетАссист".

Интернет-провайдеров, которые отказываются блокировать пропаганду путинской России, исключают из реестра операторов и провайдеров телекоммуникаций.

Об этом сообщает Госспецсвязи Украины в Telegram.

"Интернет-провайдеров, которые отказываются блокировать российскую пропаганду, начали исключать из реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее на компании ждет принятие более серьезных санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО "НетАсист" и ООО "НетАссист" из реестра.

"Причина - невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), который действует при Госспецсвязи, во время военного положения. В частности тех, что касаются безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в дальнейшем решат, что делать с нарушителями. Это может быть: установление временных особенностей маршрутизации трафика в соответствии с этим решением; аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом; аннулирование лицензий на пользование радиочастотным ресурсом; исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется Национальной комиссией.

В Госспецсвязи напомнили, что в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры для выполнения поручений НЦУ.

Ранее сообщалось, что в Херсоне захватчики пустили в радиоэфир российскую пропаганду.

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