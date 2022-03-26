Русские глушат FM-радио.

В Херсоне не работает радио в диапазоне FM. Местные жители сообщают, что сейчас транслируются только российские радиоканалы.

Об этом пишет Суспильне Херсон.

Сейчас Херсон под временной оккупацией россиян. Из-за сильного сопротивления местного населения оккупанты не могут установить контроль над областным центром.

Кроме проведения наземной и воздушной кампаний, враг пытается продолжить осуществление подготовительных мероприятий к введению в обращение российских рублей в Херсоне вместо гривны.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют устроить "большой террор" в Херсоне, чтобы снизить градус протестов среди местного населения. Он будет заключаться в похищении и вывозе местных жителей в Россию.

Несмотря на все усилия украинского правительства и международных гуманитарных организаций, в РФ пока отказываются создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия.

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