Никитюк перепела песню "Сіла птаха".

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram видео, на котором перепела песню "Сіла птаха", изменив в ней слова.

Так, в этой песне Никитюк высмеяла российскую пропаганду и новости о "биологическом оружии" в Украине, которое делает детей похожими на Степана Бандеру.

"Тая птаха пострашніше байрактара,

баб із неба буде оплодотворять.

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

і не зможуть по-кацапськи розмовлять", - поет Никитюк.

"Ловите новую биологическую песню от нашей компании", - подписала ролик Леся.

Напомним, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк в интервью УНИАН рассказала, как переживает войну, развязанную на нашей земле Россией, чем помогает военным и переселенцам, что дает ей силы не отчаиваться и какой она видит Украину после нашей победы.

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