Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram видео, на котором перепела песню "Сіла птаха", изменив в ней слова.
Так, в этой песне Никитюк высмеяла российскую пропаганду и новости о "биологическом оружии" в Украине, которое делает детей похожими на Степана Бандеру.
"Тая птаха пострашніше байрактара,
баб із неба буде оплодотворять.
І всі діти будуть схожі на Бандеру,
і не зможуть по-кацапськи розмовлять", - поет Никитюк.
"Ловите новую биологическую песню от нашей компании", - подписала ролик Леся.
Напомним, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк в интервью УНИАН рассказала, как переживает войну, развязанную на нашей земле Россией, чем помогает военным и переселенцам, что дает ей силы не отчаиваться и какой она видит Украину после нашей победы.