По мнению Маска, это демонстрирует, насколько оживленнее Twitter, чем может показаться.

В соцсети Twitter для пользователей запустили новинку - счетчик просмотров твитов.

Об этом сообщил известный бизнесмен, владелец соцсети Илон Маск в Twitter. По его словам, такая опция - это нормально для видео.

"Это демонстрирует, насколько оживленнее Twitter, чем может показаться, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не пишут, не отвечают и не лайкают, поскольку это публичные действия", - пояснил свое решение он.

Видео дня

Илон Маск и Twitter

Напомним, Илон Маск купил Twitter в октябре этого года. После этого в соцсети начались изменения, а сам Маск попал в череду скандалов. В середине ноября Маск, запустил обновленную подписку Twitter Blue. С появлением платных галочек в Твиттере, которые мог получить любой, многие аккаунты начали создавать фейки знаменитостей.

Недавно Маск запустил в Twitter опрос, покинуть ли ему пост руководителя соцсетью. 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с поста СЕО Twitter. Всего в голосовании приняли участие более 17,5 млн человек.

Как сообщал УНИАН, социальная сеть Twitter планирует увеличить лимит символов в постах с нынешних 280 до 4000.

Вас также могут заинтересовать новости: