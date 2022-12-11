Среди прочего, соцсеть планирует перезапустить свой сервис подписки Twitter Blue в понедельник.

Социальная сеть Twitter планирует увеличить лимит символов в постах с нынешних 280 до 4000.

В ответ на вопрос, правдивы ли слухи о планах Twitter увеличить лимит символов до 4 тысяч, новый генеральный директор компании Илон Маск ответил "Да", пишет MacRumors. Однако он не предоставил пока никакой дополнительной информации.

MacRumor напоминает, что ранее в отчетах и твитах Маска предполагалось, что Twitter может упростить пользователям разделение длинных текстов на несколько цепочек твитов в рамках одной ветки. Однако, увеличение до 4000 символов устранит эту идею, и пользователи смогут просто публиковать более длинные блоки текста в отдельных постах.

Видео дня

Треды в Twitter - что было раньше

Напомним, что изначально в Твиттере пользователи могли писать только короткие посты не более чем на 140 символов. Поэтому соцсеть прозвали сервисом микроблогов.

Однако в 2017 году Twitter увеличил разрешенный объем одного сообщения в два раза - до 280 символов. Для японского, китайского и корейского языков сохранился лимит в 140 символов, поскольку, считают в компании, эти языки позволяют выразить мысль меньшим числом символов.

Что еще изменится в Twitter

На выходных Twitter объявил, что планирует перезапустить свой сервис подписки Twitter Blue в понедельник, добавляет MacRumors.

Сервис предложит пользователям проверенную синюю галочку и другие привилегии, такие как возможность редактировать твиты и загружать видео с более высоким разрешением 1080p.

Стоимость сервиса составит 8 долларов США в месяц. При этом, для пользователей iPhone Twitter Blue перезапустится с более высокой ценой в 11 долларов в месяц. Ранее Илон Маск раскритиковал комиссию Apple в размере 30%, взимаемую с покупок в приложении.

Илон Маск купил Twitter

Эпопея с покупкой Илоном Маском соцсети Twitter длилась полгода, и была на грани срыва.

Еще весной Илон Маск заявил о намерении купить Twitter и даже подписал предварительный контракт. Стоимость сделки составляла 44 миллиарда долларов. Затем бизнесмен пытался, как может показаться, сбить цену, обвиняя руководство соцсети в непрозрачности касательно информации о количестве фейковых аккаунтов.

В июля появилась информация, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о покупке соцсети Twitter. По словам адвоката, Twitter предоставил Маску якобы не всю информацию, которую он запрашивал.

Компания подала на миллиардера в суд, чтобы оспорить решение. Судебный процесс назначили на 17−21 октября, но за две недели до начала слушаний Маск заявил, что покупает соцсеть.

В середине ноября новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, запустил обновленную подписку Twitter Blue. Одной из ключевых фишек подписки стала "синяя галочка" рядом с именем пользователя, которая до этого выдавалась только важным персонам и компаниям после прохождения верификации. С появлением платных галочек в Твиттере, которые мог получить кто угодно, многие аккаунты начали создавать фейки знаменитостей – в том числе инициатора изменений работы "галочки" Илона Маска. Позже у верифицированных аккаунтов появился отдельный значок, а затем соцсеть и вовсе приостановила их продажу.

Вас также могут заинтересовать новости: