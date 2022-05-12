На сегодняшний день все воюют против России и все собирают информацию о России.

На киберфронте сейчас весь мир воюет против России, соотношение 99 к 1. Москва вообще не имеет союзников.

Об этом сказал эксперт по кибербезопасности Никита Кныш в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"В Украине сосредоточены далеко не все активисты, и они работают со всего мира... Для того, чтобы понять весь масштаб и объем кибербаталий, которые я называю Первая мировая кибервойна,... соотношение 99 к 1 на данный момент, то есть весь мир против России. Я хочу подчеркнуть, что в России хакеры относятся в основном к силовикам, то есть ими руководят ГРУ, ФСБ, управление "К" МВД РФ, группа IB,... и это далеко не добровольцы, то есть это люди, которые в погонах системно служат в российской армии. А весь мир активистов, те самые Anonymous, "Мамкины хакеры", No name, сейчас "ломают" Российскую Федерацию... В Российской Федерации, как я уже говорил, на сегодняшний день проходит "Death match", то есть игра на уничтожение, "сломать" можно все!", - сказал эксперт.

Он отметил, что у России сейчас на киберфронте вообще нет союзников.

"У России на киберфронте вообще нет союзников... На сегодняшний день все воюют против России и все собирают информацию о России", - отметил Кныш.

Эксперт по кибербезопасности подчеркнул, что целью проукраинских хакеров является погрузить Россию в состояние "каменного века".

"Проукраинские хакеры захватывают не только такие вещи, как Rutube они еще и раздают кредитные карты россиян в паблик с целью заблокировать платежную систему РФ и погрузить Российскую Федерацию в состояние каменного века, чтобы они не использовали не только кредитки, но и телефоны и компьютеры", - сказал Кныш.

Также он подчеркнул, что сейчас, во время войны, украинцам надо быть особенно внимательным и осторожным в вопросах своей личной "кибергигиены".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, в Государственной службе специальной связи Украины сообщили, что российские хакеры рассылают вредоносные письма на электронную почту, используя тему оккупированного Херсона.

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