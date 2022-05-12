Во время кибератак хакеры используют болезненные для украинцев темы, отмечают в Госспецсвязи.

Русские хакеры осуществляют новую кибератаку, используя тему оккупированного Херсона.

Как сообщает Госспецсвязи, за преступлением стоит группировка UAC-0010 (Armageddon), связанная с ФСБ РФ.

"Хакеры рассылают опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", которые содержат вложения в виде файла "План Херсон.htm". В случае открытия указанного вложения на компьютере жертвы будет создан файл "Herson.rar" с ярлыком "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk". А как конечный результат - загрузится вредоносная программа GammaLoad.PS1v2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon) - среди тех, которые с начала полномасштабного военного вторжения России активно атакуют критическую информационную инфраструктуру Украины.

"Во время кибератак хакеры используют болезненные для украинцев темы. Также зафиксированы случаи кибератак этой группы против стран ЕС", - заключает ведомство.

Как сообщал УНИАН, США предложили вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию о группе вымогателей Conti, которая базируется в России и обвиняется в кибератаках по всему миру.

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