Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервной копии и кластера для восстановления баз подверглись серьезным поражениям.

Хакеры из объединения Anonymous сообщили, что взломали российскую видеоплатформу RuTube и добавили, что он, вероятно, больше не восстановится.

Об этом Anonymous сообщили в Twitter.

"Anonymous взломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервной копии и кластера для восстановления баз получили серьезные повреждения, это означает, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Telegram видеохостинга россияне отчитались о первом этапе восстановления функционала платформы. Сервис планируют запустить уже сегодня, 11 мая, после проведения дополнительных тестов.

Как сообщал УНИАН, российский видеохостинг RuTube, который не работает из-за хакерских атак, обратился к министру цифровой трансформации Украины Михаила Федорова на украинском языке.

Справка УНИАН. RuTube - это провластный российский видеохостинг, который позиционировался как замена YouTube.

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