Главное отличие Sora от похожих моделей заключается в том, что она генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово

Компания OpenAI, создатели нашумевшего чат-бота ChatGPT, представила Sora – генеративную модель, которая умеет создавать качественные видеоролики по текстовому запросу. Пока она находится в закрытом доступе для ограниченного круга тестировщиков.

Главное отличие Sora от аналогичных существующих моделей заключается в том, что она генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово, пишет The Verge.

В OpenAI подчеркнули, что при генерации Sora учитывает физические свойства объектов и их взаимодействие друг с другом в реальном мире. Это позволяет создавать реалистичные видео с естественными анимациями. Еще Sora умеет заполнять пустые кадры и расширять уже существующие видео.

Сейчас нейросеть находится в стадии тестирования и недоступна широкой публике. Однако ее уже тестируют художники, дизайнеры и режиссеры, которые смогут поделиться своими отзывами с разработчиками. Даты появления общедоступной версии пока нет.

Примеры работы Sora

Отметим, что Sora – не первая нейросеть, генерирующая видео. Прошлым летом создатели Stable Diffusion открыли доступ к своей новой нейросети Gen-2. Она тоже создает видеоролики по текстовому описанию, серии фотографий или на основе другого видео. Однако качество видеороликов и детализация объектов остается невысоким.

Также создана нейросеть, генерирующая музыку по текстовому описанию. По задумке создателей, новый сервис пригодится в первую очередь для создания фоновой музыки для подкастов или видео.

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