В киберполиции отмечают, что подобные информационные фейки являются ничем иным как элементом гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в государстве.

Информация об утечке данных из приложения "Дія" после масштабной кибератаки на веб-ресурсы украинских правительственных сайтов не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном департаментом киберполиции Национальной полиции Украины в воскресенье вечером.

Информация о возможной утечке данных с портала "Дія" начала распространяться после того, как в сети Интернет пользователь на одном из форумов опубликовал объявление о продаже базы данных.

"Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, которая состоялась ночью с 13 на 14 января. Впрочем информация о взломе портала "Дія" не соответствует действительности", - отметили в Нацполиции.

Отмечается, что киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки.

"А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продажи баз данных с любых ресурсов", - добавили в департаменте.

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В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов, 10 из которых - несанкционированному вмешательству.

Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

В Министерстве цифровой информации заявляют, что хакеры не могли получить доступ к персональным данным украинцев, а потому объявление о продаже "слитых" в результате кибератаки данных украинцев является провокацией и продолжением гибридной войны.

По данным ведомства, пользователями приложения "Дія" являются 13,5 млн украинцев.

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