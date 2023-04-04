После этого стоимость Dogecoin на бирже Binance выросла на 30%.

Twitter изменил официальный логотип свого сайта.

3 апреля вместо логотипа в виде птицы на сайте появилось иконка криптовалюты Dogecoin в виде собаки породы cиба-ину. Официально в Twitter это никак не прокомментировали.

Тем временем генеральный директор соцсети Илон Маск вчера публиковал мемы об изменении логотипа. Также он запостил скриншот, на котором один из пользователей когда-то посоветовал ему купить Twitter и сменить логотип.

Видео дня

Как известно, Dogecoin - это одноранговая криптовалюта с открытым исходным кодом, чьим символом стал интернет-мем Доге с изображением Сиба-Ину. После внесения изменений стоимость Dogecoin на бирже Binance выросла на 30%.

Изменения в Twitter - последние новости

Как сообщал УНИАН, основатель SpaceX Илон Маск намеревался купить Twitter, однако в июле стало известно о расторжении соглашения о покупке.

Когда компания подала на миллиардера в суд, он заявил, что купит социальную сеть за 44 миллиарда долларов.

По данным BBC, после смены владельца Twitter практически перестал бороться с проплаченной российской пропагандой.

Также в сети жаловались на то, что алгоритм сети может специально понижать рейтинг постов о войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: