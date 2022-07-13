Компания надеется начать рассмотрение дела 19 сентября.

Юристы компании Twitter подали в суд на исполнительного директора Tesla, основателя SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Bloomberg.

Twitter требует провести судебное разбирательство с тем, чтобы оспорить, решение Маска об отказе от покупки платформы социальных сетей за $44 млрд.

Юристы Twitter заявили, что в течение четырех дней они смогут в суде Делавэра доказать, что Маска следует заставить выполнить договоренность и заплатить по $54,20 за акцию Twitter.

Компания надеется начать рассмотрение дела 19 сентября.

"Судебное разбирательство по графику, который предлагает Twitter, дает сторонам и их опытным адвокатам достаточно времени для составления протокола судебного заседания", – отметили адвокаты.

По словам юристов, у судьи будет достаточно времени для вынесения решения и пересмотра решения Верховным судом штата Делавэр до даты закрытия сделки 24 октября.

Отмененная сделка с Twitter:

9 июля 2022 года стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter.

Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что "Twitter не выполнил своих договорных обязательств".

По словам адвоката, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал. Ранее Маск заявлял, что хочет проверить заявления социальной сети о количестве фейковых аккаунтов, прежде чем заключать сделку.

9 июля 2022 года председатель правления Twitter Брет Тейлор заявил о том, что Twitter будет подавать в суд на Илона Маска.

Вас также могут заинтересовать новости: