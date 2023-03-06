Соцсеть значительно ослабила модерацию контента из-за потери большого количества ключевых сотрудников.

Социальная сеть Twitter практически перестала бороться с проплаченной российской пропагандой после того, как компания перешла в собственность скандально известного миллиардера Илона Маска. Об этом пишет BBC, которая провела собственное журналистское расследование.

Издание отмечает, что после смены собственника в компании начались масштабные "реформы", в ходе которых были уволены несколько тысяч сотрудников. В результате в компании практически не осталось работников, которые бы занимались модерацией контента.

По словам бывших и действующих сотрудников Twitter, с которыми пообщались журналисты, в последние месяцы в соцсети заметно выросло количество публикаций с агрессивной риторикой, разжиганием ненависти, пропагандой сексуальных преступлений. Точно так же в соцсети стало больше политической пропаганды и информационных манипуляций.

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"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая", – рассказал уже бывший сотрудник Twitter.

Илон Маск и Twitter

После многомесячной эпопеи и целой серии скандалов Илон Маск всё же сумел купить компанию Twitter в октябре прошлого года. Сразу после этого он решил уволить значительную часть сотрудников, чтобы сократить расходы.

Затем миллиардер затеял множество реформ и нововведений в соцсети, которые вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Первый громкий скандал случился, когда Маск решил продавать за 8 долларов "синюю галочку" верификации всем желающим, чем сразу же дискредитировал все официальные аккаунты.

Также Маск значительно смягчил политику наказаний пользователей за нарушения правил сообщества.

Согласно некоторым оценкам, своими импульсивными и непродуманными действиями Маск значительно навредил Твиттеру и поставил компанию на грань существования.

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