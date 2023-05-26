Запад восхищен тем, как Украина превращается в цифровое государство.

Запад восхищен успехом украинского "цифрового государства", при посредничестве США технологию портала "Дія" хотят экспортировать сразу в несколько стран мира. Даже Вашингтон может извлечь для себя важные уроки из успеха украинцев, пишет Financial Times.

Издание с восхищением рассказывает о визите в Вашингтон украинского "вице-премьера в футболке" Михаила Федорова, который "произнес страстную речь перед переполненной аудиторией" в американской столице.

"Изначально это (веб-портал и приложение "Дія" – УНИАН) выглядело как скромный инструмент для борьбы с коррупцией и превращения Украины в цифровое государство. Но его использование выросло до поразительной степени. Приложение установлено на 70% всех украинских телефонов, а 19 млн граждан, то есть около половины населения, регулярно пользуются сотней с лишним сервисов, имеющихся в нем", – пишет FT.

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Перечисляя функции, доступные в приложении, наряду с оформлением цифровых документов и уплатой налогов автор публикации упоминает возможность управлять беспилотниками и сбивать их, а также возможность сообщать о передвижениях российских войск и запрашивать финансовую помощь "когда бомбы разрушают их дома".

Украинский проект оказался настолько успешным, что правительства США и Великобритании, ранее дававшие гранты на создание портала "Дія", теперь работают с украинским правительством над экспортом этой технологии. В частности, Эстония уже решила заимствовать эту технологию. Власти США сейчас работает с Замбией, Косово и Колумбией, чтобы они также импортировали украинский код.

Глава Агентство США по международному развитию Саманта Пауэр заявила в комментарии изданию, что "все должны позавидовать" украинской технологии. По ее словам, даже федеральные власти США могут извлечь уроки из опыта Украины, учитывая низкий уровень цифровизации правительства в США.

"Дія" является еще одним признаком устойчивости Украины. Тот факт, что Киев расширил приложение во время войны и защитил его от кибервзломов, впечатляет", – констатирует FT.

При этом успех данной технологии указывает на то, каким может стать послевоенное будущее Украины, считают авторы публикации. Если до российского вторжения в экономике страны преобладали сельское хозяйство и тяжелая промышленность, то теперь украинские власти хотят сделать Украину страной, создающей технологии, по примеру Израиля.

"Поскольку в Украине также есть полчища технически подкованных граждан, диаспора и все более предпринимательская культура, официальные лица в Киеве стремятся сообщить потенциальным иностранным инвесторам, что это следующая страна "стартапов". Украина способна удивить с положительной стороны. Неукраинцы должны помнить об этом", – пишет издание.

Украинское цифровое государство – последние новости

Сервис электронных государственных услуг (цифровое государство) "Дія" был анонсирован осенью 2019 года, хотя курс на диджитализацию государства в целом содержался в предвыборной программе Владимира Зеленского. Первая версия приложения для смартфонов и веб-портала "Дія" появилась в феврале 2020 года, мгновенно став самым популярным приложением в Украине.

"Дія" непрерывно развивается, несмотря на военные условия, которые, похоже, дали проекту дополнительный импульс. Так, недавно в приложении стали доступны такие функции как подача заявки на восстановление разрушенного войной жилья или восстановление утраченного водительского удостоверения.

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